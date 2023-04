La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent "Tu aspires sans doute, ami lecteur, à une vie réussie. Non pas nécessairement à réussir dans la vie, mais à mener une existence bonne et heureuse. Je suis pour ma part convaincu que cet idéal philosophique de sagesse reste l'objet d'une quête on ne peut plus actuelle". Comment être soi et s'accorder au monde ? Devenir plus aimant et vertueux ? Trouver le chemin de la libération intérieure ? Grandir dans la joie et trouver la sérénité ? Autant de questions auxquelles Frédéric Lenoir répond avec sincérité et simplicité, nous conduisant à sa suite sur les traces de ses inspirateurs, tels Epicure, Epictète, le Bouddha, Tchouang-tseu, Montaigne, Spinoza ou Etty Hillesum, s'inspirant même de la sagesse des enfants. Avec Frédéric Lenoir, laissez-vous transporter sur le chemin de la sagesse pour méditer sur le sens de la vie et la quête du bonheur. Frédéric Lenoir Philosophe, historien des religions et écrivain, il est l'auteur d'une cinquantaine d'essais et de romans, qui ont rencontré un succès international.