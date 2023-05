Je sais reconnaître les animaux sauvages

Un cahier d'identification simple et ludique. - Il s'agit d'apprendre à reconnaître 25 animaux sauvages courants à partir d'indices : pommes de pins grignotées, empreintes, poils, crottes... De l'écureuil au blaireau, en passant par le lièvre ou le mulot, les animaux n'auront plus de secret pour vous. - A chaque fois qu'une trace ou qu'un animal a été vu "en vrai", l'enfant colle un autocollant sur sa fiche d'identification et y inscrit la date et le lieu d'observation. - En plus : des QR codes pour écouter les sons des animaux - De nombreuses pages jeux : coloriages, 7 différences, labyrinthes etc.