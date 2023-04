Synchronicités

A la première image, j'esquisse un sourire. Une jeune femme blonde se tient face à une toile de Gerhard Richter dans un musée de Baden-Baden. Elle porte une veste ou un manteau (le cadrage ne permet pas de le préciser) dont les lignes verticales et multicolores ressemblent à s'y méprendre à celles qui composent le tableau qu'elle admire. S'agirait-il là d'une forme inédite de mimétisme, de symbiose entre le regardé et le regardeur, entre l'art et l'humain ?