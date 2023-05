La menace dans l'ombre ; Protection improvisée ; Le trésor de Green Ridge

La menace dans l'ombre, Delores Fossen Muet de stupéfaction, Jax fixe la femme qui se tient en face de lui. Paige, son ex-épouse, assassinée un an plus tôt, et qui réapparaît aujourd'hui comme si de rien n'était... Tandis qu'il hésite entre soulagement et colère, il écoute son terrible récit : c'est pour échapper au tueur qui l'a enlevée et pour protéger ses proches que Paige a feint d'être morte... Protection improvisée, Joanna Wayne Attendri, Cannon tend la main vers le nourrisson posé près de lui. Se peut-il vraiment qu'il soit le père de cet enfant, fruit d'une nuit d'amour avec une inconnue ? Mais tandis qu'il abandonne son doigt au bébé, il sent sur lui le regard de la femme qui le lui a amené. D'une voix tremblante, elle lui révèle que la petite est la fille de sa soeur jumelle, assassinée quelques jours plus tôt... Le trésor de Green Ridge, Alice Sharpe Quel est le secret de Kate West ? C'est la question que se pose Frank Hastings depuis que la jeune femme s'oppose à la démolition de la ville fantôme de Green Ridge. Certes, l'un de ses ancêtres a été pendu dans ce lieu, mais ce souvenir familial ne justifie pas à lui seul la fougue avec laquelle Kate s'accroche à ce groupe de masures situé sur les terres de Frank... Romans réédités