Les Tomates. Les guides du jardinier-maraîcher

"La tomate est, sans l'ombre d'un doute, l'une des cultures qui font la signature d'un bon jardinier-maraîcher". Jean-Martin Fortier livre ici tout son savoir-faire, partage ses variétés préférées et explique comment cultiver les tomates avec succès, que l'on soit jardinier amateur ou maraîcher professionnel. Préparation du sol, semis, repiquage, plantation, entretien, récolte, ennemis : c'est toute la méthode Fortier, particulièrement performante et respectueuse de l'environnement, qui est ici expliquée et appliquée aux tomates. Aidé par de très nombreuses illustrations détaillant avec précision gestes et tours de main, Jean-Martin nous livre ses trucs et astuces pour réussir la culture de la tomate, la solanacée la plus connue et la plus consommée dans le monde. Jean-Martin Fortier est un maraîcher québécois qui a mis au point une méthode de production bio-intensive pour petites surfaces, dont l'efficacité lui vaut un succès international. Fondateur de l'Institut jardinier-maraîcher, il forme à sa méthode les futurs maraîchers, dans l'optique de favoriser la transition agricole mondiale.