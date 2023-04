Ecrits métaphysiques et théologiques. La résompte de 1362 (Tome 3, Quatre disputes métaphysiques)

Voici le texte de quatre disputes métaphysiques de Nicole Oresme : "Le Développement des espèces" , "L'Amélioration de l'univers" , "Les Lignes graduelles des êtres" et "La Circulation des propriétés divines" . Elles sont présentes dans le manuscrit Vat. Lat. 986, gros recueil des questions soulevées et débattues lors de la séance finale de son parcours en théologie, sa résompte de 1362, qui a fait l'objet des deux premiers tomes de cette série. Trois des disputes sont inédites et la quatrième est publiée dans une version plus ancienne. Toutes méritaient une lecture attentive : elles participent en effet à la naissance d'une métaphysique laïque, à peu près contemporaine, en des termes bien différents, de l'instauration d'une métaphysique chrétienne. Et précisément, la confrontation des deux métaphysiques est au coeur de ces disputes. Leur originalité tient à la volonté d'Oresme de loger des analyses laïques de la structure du monde dans un cadre théologique, ou, dans le quatrième texte, de donner une lecture naturaliste d'un dogme chrétien. Il utilisait alors sa science des proportions et sa pratique d'un modèle géométrique, tout et en réfléchissant sur le rôle de l'infini et du continu dans l'univers.