Au nom de l'honneur ; Un père pour ses triplés

Au nom de l'honneur, Maisey Yates Hayley est dévastée : son père vient de la surprendre entre les bras de Jonathan Bear, son patron. Et, désormais, elle oscille entre gêne, peur et honte. Elle, la fille du pasteur de Copper Ridge, que l'on croit si sage et innocente, s'est pour une seule et unique fois laissé envahir par le désir. Pire, Jonathan - cet homme sexy et sulfureux - éveille en elle des sentiments inédits qu'elle ne peut se résoudre à ignorer... Un père pour ses triplés, Janice Maynard Simone n'en revient pas. Si elle refuse de le laisser s'installer chez elle, le Dr Hutchinson menace de la retenir à l'hôpital jusqu'à la fin de sa grossesse. Porte-t-il un réel intérêt à sa santé, lui qui n'a pas hésité à l'abandonner cinq ans plus tôt pour une lointaine mission humanitaire ? Quoi qu'il en soit, Simone est prête à tout pour le bien de ses bébés, même à vivre, jour et nuit, aux côtés de l'homme qui lui a brisé le coeur... Romans réédités