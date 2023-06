Ce guide permet d'identifier sûrement et facilement 420 espèces d'oiseaux sauvages européens - Chaque espèce est illustrée par une ou plusieurs photos dans son environnement naturel. - Des dessins supplémentaires illustrent des détails utiles à l'identification. - Carte de répartition pour chaque espèce. - Le texte précise toutes les caractéristiques de l'oiseau, son habitat, son alimentation, son nid, sa fréquence, sa répartition ainsi que ses autres particularités intéressantes. Au total, ce sont plus de 580 photos, 330 illustrations et 380 cartes de répartition pour ce livre au format poche écrit par deux des meilleurs naturalistes allemands.