Petite histoire de Gaston Fébus

LE LIVRE Gaston Fébus (1331-1391), comte de Foix, vicomte de Béarn, coseigneur d'Andorre et seigneur de nombreuses autres terres pyrénéennes, a marqué son siècle d'une empreinte brillante. Il fut un grand capitaine qui écrasa tout le clan Armagnac lors de la bataille de Launac. Il fut un très grand diplomate qui sut tracer son destin entre roi de France et roi d'Angleterre, défiant l'un ou l'autre jusqu'aux limites de l'acceptable en utilisant la crainte qu'avait chacun de le voir s'allier à l'autre. Il obtint ainsi ce miracle de tenir ses terres de Foix et de Béarn à l'abri des ravages de la guerre de Cent Ans. Il fut un administrateur hors pair qui sut tirer de ses domaines les ressources nécessaires à la mise sur pied d'une armée et à l'édification d'un ensemble de forteresses qui constituèrent une très efficace force de dissuasion. Il fut un prince mécène, faisant de sa cour un foyer de recherche musicale ; il fut un prince savant qui avait une importante bibliothèque et qui fit traduire en occitan des ouvrages scientifiques, encyclopédies ou traités médicaux ; il fut un prince poète qui écrivit des chansons dans la tradition des troubadours, qui composa aussi un "Livre des oraisons" et un "Livre de Chasse" qui servit de modèle des siècles durant... Le fait que cette brillance se soit accompagnée d'une face sombre et violente - il tua son fils de sa propre main -, d'une "légende noire" certainement voulue par lui, ne fait qu'ajouter à la fascination que le personnage inspira à ses contemporains comme aux générations futures.