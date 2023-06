L échocardiographie du chien et du chat. De la pratique à l'interprétation raisonnée

Cet ouvrage, illustré par de nombreux cas cliniques, a pour but de rendre accessible à tous, de façon pragmatique et synthétique, ce formidable outil d'imagerie ultrasonore, devenu un examen complémentaire essentiel à tout praticien vétérinaire. Enrichi de près de 800 photos, d'une centaine de figures et de planches, de plus de 250 vidéos disponibles facilement grâce à un QR code, et de nombreux tableaux clefs incluant intervalles de référence et valeurs seuils, ce manuel pratique est indispensable à la réalisation et l'interprétation optimale d'un examen échocardiographique et Doppler conventionnel chez les carnivores domestiques.