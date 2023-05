Sean et Maureen. D'une guerre à l'autre. 1919-1923

Sean et Maureen viennent tout juste de se retrouver après trois ans de séparation. Cependant, les retrouvailles ne sont pas si simples pour tous les deux. Maureen pourra-t-elle reprendre sa vie d'avant après avoir connu la Grande Guerre ? Sean privilégiera-t-il la lutte contre les Britanniques ou sa famille au moment où la guerre d'indépendance de l'Irlande connaît une accélération ? Chacun devra faire des choix dans un environnement de plus en plus tourmenté autour d'eux. Le couple y survivra-t-il ?