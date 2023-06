Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Les trois derniers souhaits d'un homme atteint d'un mal incurable. Une impératrice excentrique à la tête d'un réseau de trafic humain. Une dangereuse organisation criminelle qui règne en maître dans un quartier malfamé. Un père qui ne reculera devant rien ni personne pour subvenir aux besoins de son fils... David Bédard nous livre une réécriture à la fois fascinante et perturbante du conte arabo-perse Aladin ou la Lampe merveilleuse, récit qui a poussé des générations entières à s'interroger sur leurs voeux les plus ardents. Si vous croyez avoir les nerfs assez solides, frottez ce roman comme s'il s'agissait de la lampe du génie et ouvrez-le... Mais faites bien attention à ce que vous souhaitez !