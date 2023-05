Je colorie et je découvre les animaux

En coloriant, l'enfant découvre 24 animaux dans leur milieu naturel. Pour chaque animal, une fi che d'identité renseigne son nom, son lieu de vie et ce qu'il mange. Une courte anecdote sur chacun, appuyée par l'image, ajoute à la découverte de l'animal. Construite sur une double-page, chaque image se poursuit en page de droite et l'enfant s'amusera à retrouver le modèle des zones à colorier en page de gauche. Un livre de coloriage ludique, intéressant et stimulant !