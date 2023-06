Les runes. Guide pratique magique & divinatoire

Découvrez les Runes en Magie et en Divination... Clés Magiques et Mystérieuses, les Runes vous permettent d'accéder à la puissance des forces primordiales de la nature. Découvrez les vingt-quatre symboles fascinants de l'Ancien Futhark, premier alphabet runique, et l'énergie qui se cache derrière chacune de ses Runes. Cet ouvrage vous permettra d'invoquer et de contrôler les Runes pour provoquer les changements que vous souhaitez dans votre vie. Inspiration, guérison & protection, vous retrouverez ici, la Sagesse des Divinités Nordiques. Incantations, Sceaux runique et Sortilèges. Grâce à ce livre, découvrez ici l'histoire, la signification divinatoire, les méthodes de lecture et apprenez comment tirez les runes et interpréter vos tirages. Protection, Guérison, Fertilité, Accouchement, Création d'un espace sacré, Sommeil, Bataille et Malédiction, cet ouvrage saura ravir les coeur des Sorcières et Sorciers, Cartomanciens et Cartomanciennes fascinés de Magie Nordique ! Katie Gerrard est une écrivaine, chercheuse et animatrice d'ateliers passionnée par la magie de Seidr et des Runes. Elle étudie les différentes formes de magie nordique et travaille avec les dieux nordiques depuis qu'elle les a découverts dans les années 1990, alors qu'elle était à l'université dans l'ouest du Pays de Galles. Elle donne aujourd'hui des conférences et anime des ateliers lors d'événements nationaux et internationaux sur des sujets ésotériques