Les princesses

Bienvenue au pays des princesses ! Viens avec nous te promener avec nos poneys préférés, t'amuser dans le parc du château et choisir nos tenues pour le bal de ce soir, en t'amusant avec des labyrinthes, des intrus, des cherche et trouve, des jeux des différences... Accompagne la princesse Mia et son amie Lucie tout au long de leur journée feérique au pays des princesses.