Je colorie et je découvre les dinosaures

En coloriant, l'enfant découvre 24 dinosaures dans leur milieu naturel. Pour chaque dinosaure, une fi che d'identité renseigne son nom, quand il a vécu, ce qu'il mangeait et comment il se déplaçait. Une courte anecdote sur chacun ajoute à la découverte de l'animal. Construite sur une double-page, chaque image se poursuit en page de droite et l'enfant s'amusera à retrouver le modèle des zones à colorier en page de gauche. Un livre de coloriage ludique, intéressant et stimulant !