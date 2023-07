Absolutely nothing. Histoires et disparitions dans les déserts américains

Un cimetière d'avions en plein Arizona, une virée en barque parmi les alligators, une visite dans les mines de Tombstone les villes fantômes et les maisons calcinées, la menace à tout instant d'une famille d'anthropophages... mais surtout, pour Giorgio, Silva et Ramak, les trois personnages cocassei et attachants de ce récit de voyage, partout l'épreuve du vide : absolutely nothing.

« Amer savoir celui qu'on tire du voyage » ? Voyager en Amérique pour connaître ? Non. Pour se connaître ? Pas davantage. Mais pour être face au manque étalé devant soi : dans l'espace infini des déserts, des sables et des boues, dans le discours des guides, véritables comédiens qui inventent le réel à coups de fictions bien rodées, à absorber comme des fruits secs.

Voyager non pour consommer et dévorer, mais pour être dévoré et se consumer.

Absolutely Nothing est un voyage au bout du voyage, porté par la langue précise et puissante de Giorgio Vasta et les photographies en couleurs de Ramak Fazel, pour dire l'absence et l'abandon, le désastre et la cendre : la décharge du temps.