Une fresque romanesque qui évoque une des plus fascinantes pages de l'histoire de l'art : l'expressionnisme abstrait. Samuel Kopel est un peintre en plein doute. Plongé au coeur de l'expressionnisme abstrait, révolution artistique qui bouleverse tous les codes, ses amis se nomment Jackson Pollock, Willem De Kooning et Mark Rothko. Face à ces géants qui poussent la peinture dans ses retranchements, il s'interroge sur la sincérité et l'avenir de sa vocation. Avec Les Irascibles, Cedric BRU signe le roman d'une génération d'artistes qui marquera l'histoire de l'art. Il mêle fiction et exactitude historique dans un récit choral parfaitement maîtrisé. Son livre reflète les rivalités, les questionnements et les brouilles intimes au sein de l'une des avant-gardes les plus fascinantes et novatrices du XXe siècle. Qu'est-ce qui fait la différence entre la célébrité et la reconnaissance ? Les avancées artistiques sont-elles le fait de génies isolés ou de groupes constitués ? Pourquoi une oeuvre s'impose-t-elle par rapport aux autres ? Autant de questions qui animent les personnages - réels ou fictionnels - de ce roman alliant l'ampleur de la fresque à la précision du portrait.