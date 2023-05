Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?)

Avec cette lecture dessinée, Thierry Murat et Miguel Benasayag enrichissent et actualisent les arguments de l'essai Cerveau augmenté, homme diminué, face à l'explosion en cours de la numérisation de nos sociétés et au discours transhumaniste pour qui le cerveau serait comparable à un ordinateur que l'on pourrait optimiser à l'envi. "Le rêve d'un cerveau parfait est une illusion dangereuse" prévient le philosophe...