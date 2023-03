Mon kit d'initiation au Kintsugi. Réparer ses objets cassés avec de l'or

Grâce au Kintsugi, réparez vos céramiques brisées avec de l'or ou de l'argent, et découvrez comment cet art de la résilience permet aussi d'être en paix avec ses blessures du passé. A travers ce kit, nous vous invitons à découvrir, explorer et pratiquer le Kintsugi, un art japonais ancestral qui consiste à réparer un objet brisé avec de l'or. Nous vous invitons ainsi à prendre le temps de faire du beau avec de l'abîmé et à réinventer certains objets du quotidien grâce à la mise en pratique de cette technique de restauration, qui est également un moyen d'expression, une approche spirituelle, un art thérapeutique. Car oui, le Kintsugi c'est aussi ça : des connexions entre les objets de notre quotidien et notre monde intérieur ! C'est joli et plein de poésie.