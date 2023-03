Sauvage & Souveraine. Un oracle rond pour des femmes en quête de leur nature profonde

Cet oracle, créé par Patricia Olive, organisatrice de retraites corps-esprit pour femmes, vous propose un voyage vers l'intérieur de vous-même, dans ce monde riche et extraordinaire, sauvage et mystérieux qui palpite sous votre peau. Partez à la découverte de votre saisonnalité intérieure, explorez l'univers qui vous habite secrètement et entrez dans la danse de la femme souveraine, joyeuse et libre. Les 42 cartes de ce jeu vous invitent à renouer avec votre élan créateur, à enjamber les éboulis laissés par votre passé et à trouver ce qui vous fait vibrer. En vous aventurant avec confiance dans la réalisation d'exercices variés proposés dans le livre (rituels, visualisations, danses, arts créatifs ou encore réflexions sur vos schémas psychologiques), vous parviendrez, une étape après l'autre, à ressentir enfin le délice d'être vous-même.