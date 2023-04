Les Frustrés : Best of

De 1973 à 1980, dans les pages du Nouvel Obs, Claire Bretécher signe chaque semaine le portrait des Frustrés qui lui vaut d'être qualifiée de "meilleure sociologue de l'année" en 76 par Roland Barthes. Elle croque, certes avec tendresse, mais surtout avec une lucidité impitoyable ces Français snobs, intellos, gauchisants et surtout totalement largués. Prés de 30 ans plus tard, ces pages hilarantes sont un témoignage jubilatoire de tous nos travers et le meilleur moyen de se rendre compte que rien n'a changé, de Frustrés nous sommes juste devenus des bobos, mais les symptômes sont les mêmes.