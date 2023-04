Gray's Anatomie, le corps en jeu. Quand le corps humain met votre esprit à lépreuve

Vous êtes passionné par l'anatomie et pensez connaître le corps humain ? En êtes-vous bien sûr ? Illustré des planches du Gray's Anatomie, cet ouvrage utilise les références médicales du célèbre classique comme point de départ pour éprouver votre logique et votre sens de l'observation, à travers plus de 300 énigmes faciles ou diaboliques. L'étude anatomique devient un véritable jeu d'enfant grâce à ces casse-tête, anagrammes, suites de nombres, mots reliés... qui mettront votre esprit à l'épreuve et votre cerveau au défi. Suivez les indices visuels, faites preuve de logique pour résoudre les énigmes et découvrir les épisodes fascinants de l'histoire de la médecine et l'étonnant fonctionnement du corps humain. Un ouvrage simple et amusant destiné à tous les curieux qui ont peu de connaissance de l'anatomie et également à ceux qui souhaitent tester leur savoir et relever de nouveaux défis.