Secouez-moi ! La parole est une force

Face une équipe atone ou qui ne répond que par de vagues "OK" , vous êtes-vous déjà dit que vous devriez muscler votre communication ? voire provoquer un peu tout ce petit monde ? Vous essayer au théâtre ou au chant ne suffira pas : le vrai bon discours est celui qui touche vos interlocuteurs au coeur, qui les émeut et les laisse sans voix... Préparer ses effets de manche, travailler son champ lexical ou encore identifier, en fonction de ses interlocuteurs, les images parlantes relève d'une course de fond. Et comme dans toute performance sportive, une bonne dose de stimulation est la bienvenue ! Parce que les idées ont le pouvoir façonner le monde, vous tenez entre vos mains votre futur livre de chevet, que vous vous adressiez à votre équipe ou à un parterre de leaders. Bâti sur sept techniques qui ont fait leurs preuves, l'ouvrage vous permettra rapidement : - de dédramatiser les enjeux associés à l'expression ; - de mettre l'accent sur les idées qui parlent aux tripes ; - d'agrémenter votre propos d'une once de storytelling sincère ; - de créer des idées parlantes pour vos interlocuteurs ; - d'ancrer profondément ces images dans leur esprit ; - de rebondir et de capitaliser sur des questions difficiles ; - de gagner en confiance au fil de votre pratique. Les ressorts émotionnels du discours s'adressent à toutes et à tous, que vous visiez 3 ou 3 000 personnes. Une liste des interventions les plus éloquentes parachève le livre : elle ne demande qu'à être complétée. Pour que votre propos ne laisse plus jamais indifférent !