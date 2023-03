The Mortal Instruments La bande dessinée Tome 3

L'adaptation en bande dessinée de la série à succès The Mortal Instruments, avec des bonus inédits ! Maintenant que la vérité sur sa famille a éclaté, Clary souhaite reprendre une vie aussi normale que possible. Mais lorsque des Créatures Obscures sont assassinées et que Jace est emprisonné dans la Cité Silencieuse, elle comprend qu'il est temps pour elle de se saisir d'un pouvoir dont elle n'avait pas conscience de posséder...