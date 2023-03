L'ange du chaos Tome 10

Le dixième et dernier tome de la série phénomène L'Ange du Chaos ! Emprisonné par les Smaughs, Cellendhyll de Cortavar est devenu le jouet de leur impitoyable reine, Øz. Battu, martyrisé, l'homme aux cheveux d'argent a tout perdu, jusqu'à son identité. Et c'est en recouvrant ses souvenirs heureux de son passé, qu'il trouvera le chemin de la liberté. Cependant, le danger menace de tous côtés et la trahison n'est jamais loin. La guerre, le deuil, l'univers des Plans sur le point de sombrer... S'il veut forger sa véritable destinée, le Hors Destin devra s'aventurer au plus profond de lui-même et trouver la voie de sa propre transcendance. Heureusement pour l'Ange, il peut compter sur des amis fidèles et sur une alliée de toujours, qui ne l'a jamais laissé tomber. La fin de l'aventure ? Et pour qui ? Le dixième et dernier tome qui clôture la grande saga de l'Ange du Chaos.