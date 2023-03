" C'est ce que j'ai lu de plus accablant, sidérant sur les coulisses de la prise de pouvoir par Macron. " Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature " Crépuscule nous éclaire - c'est son paradoxe - sur la face obscure de ce pouvoir déliquescent. " Denis Robert " C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est très informé. " Michel Onfray Philosophe, avocat et docteur en droit, Juan Branco est l'auteur au Diable vauvert de La République ne vous appartient pas, Abattre l'ennemi, Treize pillards et Coup d'Etat. Cette nouvelle édition de Crépuscule, best-seller vendu à 160 000 exemplaires et téléchargé plus d'un million de fois, est enrichie d'un avant-propos et d'une postface inédits de l'auteur.