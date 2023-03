Noon Tome 2 : La première ou dernière

Les Courses ! Le meilleur moment de l'année, celui où toute la cité de la Toge noire vibre de voir s'affronter les cavaliers des Verts, des Blancs, des Noirs et des Rouges. Derrière chaque couleur, les partis se rassemblent, on se passionne, on joue gros ? ! Le peuple grogne, les dirigeants vacillent sur leurs sièges, les opportunistes se frottent les mains, les cavaliers favoris jettent de pleines poignées d'argent à leurs admirateurs, leurs chevaux sont adulés comme des dieux. Ajouter une grosse dose de sorcellerie à tant de fureurs, est-ce vraiment une bonne idée ? Qui se cache derrière les tablettes de malédiction et les vers-pièges ?? Noon, notre jeune sorcier récemment établi en ville pour y faire commerce de magie, ferait peut-être mieux de se contenter de missions faciles, comme protéger ce jeune prince mingol, plutôt que de s'intéresser à un sujet aussi politique qui le jettera à coup sûr dans les intrigues du palais. A ce sujet, Meg, sa disciple, et Yors, leur garde du corps, sont enfin d'accord ? : patron, ne vous mêlez pas de tout ça, c'est trop gros pour nous ! Mais le maître du soleil noir n'en fait jamais qu'à sa tête... Enquête rythmée et fantastique, sombre parfois, La Première ou dernière est la deuxième aventure (indépendante de la première) de Noon, sorcier libre, curieux et décalé, cherchant l'équilibre et la justice dans un monde pesant. L. L. Kloetzer écrit à quatre mains et publie là son quatrième roman, enquête magique dans un monde fantastique, dans la grande tradition des récits de Sword and Sorcery. Edition illustrée par Nicolas Fructus