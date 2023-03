Le sommeil des bébés et des mères. Approches transculturelles

"Fait-il ses nuits ? " est une des premières questions posées aux parents d'un nouveau-né. Le sommeil n'est pas qu'un phénomène biologique, il est influencé par notre état psychique, la société, la culture et l'environnement dans lequel nous vivons. Bien que le sommeil soit universel, nous n'apprenons pas à dormir de la même façon. Ce livre illustre la multi-dimensionnalité du sommeil. Chacun des auteurs, en fonction de sa formation initiale (anthropologue, artiste, psychologue neurologue spécialiste du sommeil) avait sa façon d'appréhender le sommeil. Mais leur rencontre a renouvelé leurs conceptions et leurs pratiques et a permis la réalisation d'un outil transdisciplinaire pour aborder le sommeil des mères et de leur bébé : les ateliers du sommeil. Ceux-ci, décrits précisément, font émerger certains faits saillants, comme l'influence de l'environnement nocturne, les peurs de la nuit et les rêves... , qui conduisent à une réflexion sur les enjeux sociétaux du sommeil et de ses représentations précoces.