Mon enfance au Siam. 1913 – 1933

Kumut, jeune Thaïlandais parti étudier dans une prestigieuse université américaine, se lance dans l'écriture de courts récits. Il évoque l'enfance de son père - un juge dont les affectations successives l'amènent à se déplacer avec ses trois épouses et leur progéniture dans différentes provinces du Royaume -, puis nous décrit la vie quotidienne, avec ses hauts et ses bas, d'une famille issue de la classe moyenne. Ces Mémoires, rédigés dans un style simple et éloquent, avec humour et une vivacité pleine de charme, reflètent la culture et les moeurs de la Thaïlande d'il y a un siècle. Le lecteur s'apercevra que si certaines choses ont beaucoup changé, d'autres semblent immuables.