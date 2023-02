Marie et Marya. Tome 1 [EDITION EN GROS CARACTERES

Une femme... deux vies. La première est Marya Sklodowska, s'apprête à épouser le mathématicien Kazimierz Zorawski. Mais les parents de son fiancé s'opposent à leur union. L'engagement est rompu. Humiliée, Marya quitte son pays natal pour la capitale française afin d'étudier la physique et la chimie à la Sorbonne. Elle change d'identité pour mieux s'intégrer et devient... Marie Curie. La seconde est Marya Sklodowska, mariée et restée en Pologne... Qui serait cette autre Marie Curie qui aurait connu une existence de femme et de mère plus conventionnelle ? Sa soif de connaissance aurait-elle fini par l'emporter ?