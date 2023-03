L'héritière du Chaos Tome 2 : Les mille lames

Le destin de l'Héritière du Chaos enfin révélé ! Estrée est revenue de l'Eternel jardin transformée. Elle a donc pris la tête de la compagnie des Mille Lames afin d'affronter les brutes du Poing Sanglant, trois fois plus nombreux. Grâce à quelques inventions de la forgeronne naine, Hazeline Corne-de-Fer, et aux talents de plusieurs membres de la compagnie de mercenaires, Estrée et ses soldats ont tenu vaillamment tête aux tueurs. Mais la magie des Ténèbres était de la partie, et fit pencher la balance du côté des assaillants. Devant une défaite évidente, Estrée décida de procéder selon la seule méthode qu'elle connaissait : celle du Chaos. Accompagnée d'une poignée de volontaires, la fille d'Eodh partit pour s'infiltrer dans le campement ennemi, dans un seul but : abattre leur chef, le terrible Hagòn Briseur-de-Destin.