Shut Hell Tome 2

Yurul, prince du clan des Tsog appartenant à l'armée Mongole, se retrouve dans une situation délicate. Passionné par les écrits des Tangoutes, leurs ennemis, il réussit à se procurer un texte d'une valeur inestimable. Afin de protéger ce trésor, il choisit de trahir les siens et se réfugie à Chengdu, propriété des Song. Ce voyage l'amènera à rencontrer l'ennemie qui hante ses compatriotes : Shut Hell. Yu Itô, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.