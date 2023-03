Douleurs, Soins palliatifs, Deuils, Ethique. Réussir son DFASM - Connaissances clés

En conformité avec le programme de DFASM et les ECNi cet ouvrage aborde les connaissances fondamentales dans le domaine de la douleur des soins palliatifs du deuil et de l'éthique. Il présente dans le détail les items du programme relevant de cette thématique avec des objectifs pédagogiques clairement définis et comporte deux parties : une partie Connaissances divisée en 21 chapitres consacrés chacun à un item. Chaque chapitre commence systématiquement par un rappel des objectifs nationaux puis développe la thématique. Le contenu clair et didactique est étayé par de nombreux tableaux et des points clés sur les notions à retenir. une partie Entraînement qui propose 7 dossiers progressifs QRM 9 cas cliniques corrigés et commentés ainsi que 159 questions isolées corrigées et commentées (QCM) offrant un véritable outil d'autoévaluation. Cette 2e édition propose une remise à jour complète des contenus et des données. Elle s'est enrichie de points clés structurés.