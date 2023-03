Perdus dans les quartiers espagnols

Années 1990. Heddi, étudiante américaine en langues orientales à Naples, rencontre dans une fête Pietro, brillant étudiant en géologie. Malgré leurs origines différentes - Heddi est une sorte de nomade et Pietro un fils de paysans italiens -, l'amour est pour eux une libération, car Heddi recherche des racines qu'elle n'a jamais eues et Pietro voudrait se défaire du lien à la terre de ses ancêtres. Tout cela est rendu possible par le chaos et les dangers des Quartiers espagnols de Naples. Jusqu'à ce que leur histoire se délite. Traduit de l'italien par Françoise Bouillot.