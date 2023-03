Ombres et lumière

Par un matin d'hiver glacial, des pêcheurs écossais remontent un corps dans leurs filets. C'est loin d'être la seule surprise que réserve le mort, James Auld, alias Paul Allard, dont on avait perdu toute trace depuis dix ans. En intégrant la Légion étrangère et en adoptant ainsi une nouvelle identité française, qu'avait-il cherché à fuir - ou à débusquer ? A Paris où la mène son enquête, la commandante Karen Pirie se retrouve bientôt plongée dans le monde de l'art contemporain, auquel Paul s'est intéressé après avoir découvert la liaison de son frère, porté disparu, avec un célèbre artiste. Entre clairs-obscurs et mises en scène, jeux d'ombres et de lumière, un art dangereux de la dissimulation est à l'oeuvre. Karen devra démêler un entrelacs de secrets qui peuvent se révéler mortels quand quelqu'un est bien décidé à les protéger à tout prix.