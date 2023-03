Jeu de gamins Tome 4 : Les astronautes. Avec poche offert

Les aventures de trois enfants devenus astronautes grâce au pouvoir de leur imagination ! Suivez les aventures époustouflantes de Max, Théo et Léon, trois enfants qui ont enfilé leur tenue d'astronaute pour explorer l'espace grâce au seul pouvoir de leur imagination. A bord de leur navette (en carton), ils vont partir aux confins de la galaxie (enfin, de leur chambre). Et attention, extraterrestres et autres soldats intergalactiques (qui ont pris l'apparence de leur famille) rôdent sur les autoroutes de l'univers. Incroyable, mais vrai ! S'amuser avec trois fois rien quand on a 10 ans, sans jeu vidéo et sans télévision, c'est possible... Vous imaginez ?