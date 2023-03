La Nouvelle-France sur les planches parisiennes. Anthologie (1720-1786)

Est-il possible d'enrichir le patrimoine lettré de la Nouvelle-France en lui adjoignant des oeuvres de fiction ? En amont de cette réflexion théorique commencée par Bernard Andrès (et que prolonge Rêver le Nouveau Monde), il y a les 16 pièces de la présente anthologie. Aussi françaises à l'origine que le corpus de la Nouvelle-France dont elles s'inspirent en partie, elles n'ont pas encore reçu leurs lettres de naturalisation. Or, cette formalité ne doit pas nous empêcher de lire et de (re)découvrir ces oeuvres méconnues, voire oubliées, qui tout au long du XVIIIe siècle égayèrent ls théâtres de Paris en recourant à l'exotisme canadien.