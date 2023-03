Humanite. Tome 1. Devenir humain. Dédié à François Marty

Humanité n'est pas un ouvrage collectif classique. Les textes qui le composent peuvent se comparer aux rameaux d'un même arbre. Il résulte du travail de 19 docteurs en psychologie (pour certains devenus professeurs ou maîtres de conférences) et dont François Marty a été le directeur de thèse. Il s'inscrit dans l'ancienne tradition universitaire du "Mélange" : ouvrage composé de textes dédiés à un maître par ses collaborateurs, ses disciples. Au fil des différents chapitres, les auteurs reprennent les principales notions transmises par F. Marty. Ils les déploient et montrent comment ils se les sont appropriées. Chaque texte met ainsi en lumière le destin d'une de ces notions. Qu'est-ce qui fait notre humanité ? Les auteurs abordent cette question à partir de concepts psychanalytiques centraux dans l'oeuvre de F. Marty et qu'ils ont mis au travail dans leur pratique clinique. Le tome 1, Humanité. Devenir humain, met en lumière le rôle de la latence et celui de l'avènement de la génitalité à l'adolescence dans le développement du jeune sujet. Il y repère les achoppements du "travail de culture" caractéristiques de notre époque ainsi que les modalités d'intervention des psychologues permettant d'y remédier. Héritage, transmission, appropriation du savoir et sa transformation... Il s'agit là d'un ouvrage tout à fait passionnant et novateur. François Marty, psychologue, psychanalyste, professeur émérite, université de Paris. Membre du Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse, Institut de Psychologie, université de Paris. Membre du Collège International de L'Adolescence (CILA).