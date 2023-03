Investir et se développer dans le Métavers. NFT, cryptomonnaies, Play2Earn : comment tirer profit du Web 3.0

Je suis une innovation numérique dans laquelle Mark Zuckerberg se prépare à investir 50 milliards de dollars. L'agence Bloomberg estime mon marché à 2 500 milliards de dollars d'ici 2030. Considéré comme l'Internet du futur, j'intègre les communications, la blockchain, les NFT, la finance décentralisée, mais il faut pourtant se lever de bonne heure pour comprendre en quoi je consiste exactement. Je suis... je suis ? Le Métavers. Ou plutôt les Métavers, des univers numériques immersifs et interconnectés qui réunissent des communautés basées sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo en ligne mais permettent aussi d'acheter et vendre des cryptomonnaies ou d'investir dans des NFT et toutes sortes de biens virtuels. Et cet éventail de possibilités ouvre de nombreuses opportunités de monétisation d'actifs réels et numériques, qui permettent aux entreprises et aux utilisateurs de tirer des profits et revenus non négligeables. Cet ouvrage explique comment fonctionnent ces nouveaux univers virtuels, détaille les manières de les utiliser et les écueils à éviter, puis donne aux particuliers comme aux entreprises des moyens simples et concrets pour se lancer dans l'aventure.