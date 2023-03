L'Art des États-Unis 1750-2000. Textes et documents

L'Art des Etats-Unis, 1750-2000 présente trois siècles d'art américain à travers un large éventail de textes, notamment des écrits d'artistes, de critiques, de mécènes, de figures littéraires et autres commentateurs de la vie artistique, réunis par grandes périodes historiques. Illustré de reproductions d'oeuvres représentatives de leur époque, ce choix de textes - complété par des mises en contexte, des notes explicatives, des cartes et une chronologie des grands moments de l'histoire du pays - constitue un ouvrage de référence unique pour l'étude et la compréhension des arts visuels aux Etats-Unis. A ce titre, L'Art des Etats-Unis est un ouvrage d'une ampleur et d'une profondeur sans précédent sur le sujet, à la fois source de connaissances et matière à réflexion critique sur l'art américain.