Alice est une jeune fille qui se réveille dans la pièce 431 d'un mystérieux manoir. A ses côtés, se tient une personne du nom du "serpent " qui lui déconseille de quitter le lieu, sous peine de voir son corps pourrir. Désirant plus que tout s'échapper, elle lui désobéit pour s'aventurer à l'extérieur. Au fur et à mesure de ses rencontres et de son avancée vers la sortie, Alice voit son apparence se métamorphoser... S'inspirant du célèbre Alice aux pays des merveilles de Lewis Caroll à travers son héroïne et ses personnages fantasmagoriques, Bibliomania est une one-shot de 330 pages mêlant dark-fantasy et science-fiction. Publié chez Manga Hack (Ranking of Kings), il s'agit de la première oeuvre du dessinateur Macchiro et du scénariste Orval.