Je n'ai plus peur, maman. L'histoire du jeune autiste devenu un brillant joueur d'échecs

C'est l'histoire de l'amour inconditionnel entre une mère, Malika, et son ­fis. Petit garçon, Mohamed criait, sautait ou restait ­ gé devant la machine à laver. Il ne parlait pas, il ne jouait pas avec les autres enfants. Jusqu'au diagnostic : l'autisme, à un degré sévère. C'est l'histoire d'une famille pour laquelle tout a été difficile. Habitant en Seine-Saint-Denis, sans réseau, Malika et son mari Karim se trouvent pris de court face au handicap : comment offrir un avenir à leur fils ? Ils décident de vaincre ensemble les déterminismes, se battent pour franchir une à une les portes qu'on leur claque à la ­ figure. Jusqu'à la rencontre déterminante avec un maître d'échecs, qui va faire de la pathologie une force. Mohamed, en plus d'exceller dans le jeu, se révèle à lui-même : à seize ans, il parvient à intégrer le lycée de ses rêves... Cette histoire, au travers des épreuves surmontées par Malika et Mohamed, est une leçon d'espoir et une formidable source d'inspiration. Car, après le diagnostic, après le désespoir et les peurs, il y a une vie. Un témoignage puissant qui veut ouvrir l'avenir à nos enfants di­fférents. Malika Iberraken est agente à la mairie du Blanc-Mesnil, en Seine- Saint-Denis. Elle a deux enfants : Mohamed et Assia. ­Thomas Poupeau est journaliste au service Société du Parisien.