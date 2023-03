S'affranchir du poids des secrets de famille

Vous vous intéressez à l'histoire de votre famille et des zones d'ombre font surface ? Vous vous posez des questions qui restent sans réponses ? Votre famille cacherait elle un secret ? Filiation incertaine, abandon, viol, faillite, maladie cachée, réputation, autant de non-dits qui vous hantent inconsciemment. Dans ce livre, au fil des pages, vous deviendrez le détective de votre propre saga familiale. Il sera question du pacte du silence et du fardeau des loyautés intergénérationnelles qui marquent nos vie et agissent de façon souterraine. L'auteure dévoile comment naissent les secrets de famille, explique concrètement comment se lancer dans leur recherche, mais surtout elle propose une méthode rigoureuse pour les dénouer en douceur. Ainsi, elle donne les clés pour affronter avec sérénité les révélations et les différents moyens pour en finir avec la culpabilité. Un chemin apaisant pour avancer dans la vie enfin allégé du poids du passé.