Librérez-vous de vos peurs grâce aux techniques énergétiques

La crise sanitaire et économique, les confinements successifs, le contexte géopolitique et l'urgence climatique ont largement dégradé la santé mentale des Français. Pour de nombreux Français, l'épidémie de Covid, les confinements successifs et les différentes mesures sanitaires ont constitué un véritable choc psychologique. Ils ont fait naître ou réactivé des peurs : peur de tomber malade, de contaminer ses proches, de mourir, de l'aiguille, de sortir... Pour certains, elles se sont même transformées en véritables phobies. Si la peur est une réaction naturelle et nécessaire, la phobie est une anticipation anxieuse, une " peur de la peur ". L'EFT et plus largement la psychologie énergétique sont des moyens simples et efficaces pour désamorcer ses peurs et ses phobies en les travaillant à tous ces niveaux : dans le présent, dans le passé (à la base de ses peurs et de ses phobies) et dans le futur (en combattant ses anticipations anxieuses).