Jeu de gamins - tome 05 + Poche offert. Les supers héros

Les aventures de trois enfants devenus super-héros grâce au pouvoir de leur imagination ! Enfilez votre pyjama et votre slip par-dessus et allez sauver le monde en compagnie de nos trois gamins prêts à protéger la veuve et l'orphelin. Votre Batmobile à l'échelle 1/24e ne sera pas de trop pour vous protéger des super-vilains ! A travers les rues de la ville, de jour comme de nuit, partout où ces enfants passent, c'est la justice qui règne. Incroyable mais vrai ! S'amuser avec trois fois rien quand on a 10 ans, sans jeu vidéo et sans télévision, c'est possible... Vous imaginez ?