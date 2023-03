Petites vengeances, ou les trahisons positives dans le couple

Et si l'on se vengeait secrètement de notre partenaire pour pouvoir l'aimer davantage ? Le sociologue Jean-Claude Kaufmann décrypte, avec humour et érudition, nos petites - mais salutaires ! - vengeances du quotidien. La vie à deux suscite mille agacements, mille exaspérations, souvent pour presque rien. Entre l'espace de l'autre à respecter et sa propre identité à défendre se joue une bataille rangée. Les armes ? Les petits coups bas et légères mesquineries de tous les jours qui soulagent sans faire de mal à l'autre ? : le réveiller en faisant mine d'être désolé, passer l'aspirateur pendant son match de foot à la télé, grignoter ses bonbons en cachette... Dans cette enquête aussi minutieuse qu'amusante, Jean-Claude Kaufmann analyse l'art de la guerre de ce "? Machiavel en pantoufles ? " que nous sommes peut-être tous. Des petites vengeances peu glorieuses ? C'est certain. Mais pour le sociologue, elles sont une alternative majeure aux crises ouvertes et aux séparations, donc une paradoxale et salutaire thérapie de couple !