Marc Bolan. Une biographie de Tyrannosaurus Rex à T. Rex

"The national elf" ... C'est ainsi que les journalistes anglais avaient surnommé le leader de T. Rex, avec ironie mais aussi avec tendresse. Sur "Cosmic Dancer" , le lutin se fait mélancolique ; sur "Get It On" , le farfadet se la joue rock'n'roll. Marc Bolan, c'est l'un de nos derniers poètes surréalistes. C'était surtout le dernier lutin britannique et l'elfe du rock glamour. Il y a eu un chanteur magique autrefois. Il est passé comme un météore dans les cieux de la vieille Angleterre. Il ne s'intéressait qu'aux filles des marécages, aux feux follets. C'était une sorte de visionnaire, perdu dans des mondes lointains. Il y a chez Bolan un certain goût de l'outrance. C'est un poète du surréalisme tardif. Il avait des goûts éclectiques. C'était un émule d'Eddie Cochran et de William Blake. Il nous a laissé les textes les plus obscurs de toute la scène psyché, de tout le rock. On cherche encore dans le Gaffiot... A ses côtés, le grand William semble limpide, Mallarmé clair comme de l'eau de roche. Mais allez demander à Shakespeare et à Mallarmé de faire du rock'n'roll...