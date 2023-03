Healthy food pour un corps sain

Un esprit sain dans un corps sain : cela pourrait être le crédo de Claire, diététicienne nutritionniste. Il est possible de se faire plaisir dans l'assiette sans culpabiliser et sans courir à la salle de sport pour compenser ! Il suffit de casser certains a priori pour prendre soin de soi selon ses besoins. Grâce à un programme de 4 semaines, ce guide propose d'intégrer de bonnes habitudes alimentaires, sans tomber dans l'obsession ou la privation, tout en réapprenant à être bienveillant·e envers soi. Avec des recettes gourmandes, saines et économiques, prenez du plaisir à manger mieux et à bien traiter votre corps. Chaque semaine, retrouvez : - Des idées de rituels à suivre chaque jour, selon vos besoins et vos envies - Des solutions pour lâcher prise et pour retrouver un mental serein - Des recettes savoureuses pour apprendre à équilibrer votre assiette 4 semaines pour manger sain sans se restreindre !