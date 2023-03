Mes 100 pierres et cristaux indispensables

Le secret de 100 pierres indispensables expliqué par une experte renommée en lithothérapie. Carole Smile, créatrice de Let's play on the moon, partage ses connaissances et ses rituels pour profiter au mieux des pouvoirs des cristaux au quotidien. Le plus ? Le classement des pierres par couleur ce qui facilite le repérage des lecteurs et des fiches de lecture des pierres hyper pratiques pour se souvenir de tout.